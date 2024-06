Vývoz Číny prekonal očakávania, prebytok vzrástol na 3-mesačné maximum

Peking 7. júna (TASR) - Export Číny rástol v máji najvyšším tempom za posledné štyri mesiace, pričom výrazne prekonal očakávania trhov. To sa odrazilo na vývoji celkového zahraničného obchodu najväčšej ázijskej ekonomiky, ktorý dosiahol najvyšší prebytok za tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Vývoz Číny vzrástol v máji medziročne o 7,6 %, informovala v piatok čínska colná správa. Tempo rastu sa tak prudko zrýchlilo, keď v apríli dosiahlo 1,5 %, navyše prekonalo očakávania analytikov. Tí počítali s rastom o 6 %. Májový rast je zároveň najvyšší od januára tohto roka, k čomu prispela nízka porovnávacia základňa a postupné zvyšovanie zahraničného dopytu.



Rástol aj dovoz, avšak iba o 1,8 %. V tomto prípade sa rast výrazne spomalil, keď v apríli dosiahol 8,4 %. To naznačuje, že situácia v oblasti domáceho dopytu je naďalej nestabilná. Aj údaje o dovoze boli odlišné od očakávaní ekonómov, ktorí počítali so zmiernením rastu dovozu na 4,2 %.



Výsledkom je májový obchodný prebytok Číny na úrovni 82,62 miliardy USD (76,04 miliardy eur), zatiaľ čo v apríli predstavoval 65,55 miliardy USD. Aj v tomto prípade prekonali údaje očakávania trhov. Tie počítali s rastom obchodného prebytku na 73 miliárd USD. Májové údaje zároveň predstavujú najvyšší obchodný prebytok Číny od februára.



Vzrástol aj sledovaný obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi. Dosiahol 30,81 miliardy USD, zatiaľ čo v apríli predstavoval 27,24 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0865 USD)