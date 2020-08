Peking 7. augusta (TASR) - Vývoz Číny v júli prekvapujúco vzrástol. To signalizuje, že väčšina ekonomík zmiernila blokády na zabránenie šíreniu nového koronavírusu a pomaly sa otvára. Ale obavy z druhej vlny nákazy zatieňujú výhľad globálneho obchodu.



Oficiálne údaje z Pekingu v piatok ukázali, že vývoz z Číny v júli medziročne vzrástol o 7,2 %. Tempo jeho rastu sa tak zrýchlilo z júnových 0,5 % a vysoko prekonalo odhady analytikov, ktorí očakávali, že júlový export z Číny klesne o 0,2 %. Motorom čínskeho exportu bol v júli najmä dopyt po zdravotníckych pomôckach, elektronike a automobiloch.



Dovoz do Číny zároveň v júli medziročne klesol o 1,4 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpne o 1 %.



Výsledkom bolo, že obchodný prebytok druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v júli zvýšil na 62,33 miliardy USD (52,63 miliardy eur) z júnových 46,42 miliardy USD. Ekonómovia pritom odhadovali, že klesne na 42 miliárd USD.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi pritom v júli vzrástol o 16 % na 32,46 miliardy USD.



Obchod tak v júli pozitívne prispel k výkonu čínskej ekonomiky. Analytici však varujú, že oživenie externého dopytu po produktoch z Číny nemusí trvať dlho. Od konca júla opäť rýchlo pribúdajú nové ohniská ochorenia COVID-19 po celom svete. Niektoré krajiny už preto začínajú opäť zavádzať opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu, aj keď len lokálne.



(1 EUR = 1,1843 USD)