Vývoz čipov do Ruska po sankciách klesol o 90 %

Washington 29. júna (TASR) - Globálny vývoz polovodičov do Ruska klesol o 90 %, odkedy Spojené štáty a ich spojenci uvalili na Moskvu sankcie a zaviedli kontrolu pre jej inváziu na Ukrajinu. Oznámila to v stredu ministerka obchodu USA Gina Raimondová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Raimondová na výročnej konferencii ministerstva obchodu uviedla tiež, že kontroly vývozu pre ruský letecký a kozmický sektor zasiahli jeho schopnosť generovať tržby a podporovať vojenské letectvo.



"Rusko môže byť v nasledujúcich štyroch rokoch nútené uzemniť polovicu až dve tretiny svojich komerčných lietadiel, aby ich ´kanibalizovalo´ na náhradné diely," dodala.



Ministerka to povedala deň po tom, ako americká administratíva pridala na tzv. čiernu listinu spoločností, s ktorými nemôžu firmy v USA obchodovať, päť subjektov z Číny. Odôvodnila to údajnou podporou ruskej vojenskej a obrannej priemyselnej základne.



Spojené štáty a ich spojenci spolupracujú na potrestaní ruského prezidenta Vladimira Putina za inváziu, ktorú Moskva nazýva "špeciálnou operáciou". Zaviedli sankcie proti mnohým ruským firmám a oligarchom a pridali ďalších na čiernu listinu.



Zatiaľ čo americkí predstavitelia predtým tvrdili, že Čína vo všeobecnosti dodržiava obmedzenia, Washington sa zaviazal, že bude prísne sledovať ich dodržiavanie a dôsledne presadzovať predpisy.



Raimondová v stredu pohrozila tiež, že "vypne" špičkového čínskeho výrobcu čipov SMIC, ak sa zistí, že dodáva čipy Rusku.



"Čo ak sa zistí, že SMIC alebo iné čínske polovodičové spoločnosti dodávajú čipy do Ruska? Vypneme ich a môžeme, pretože takmer každý čip na svete aj v Číne je vyrobený pomocou amerického zariadenia a softvéru a ja mám v úmysle tento záväzok splniť, ak to bude potrebné," dodala.