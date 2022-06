Vývoz elektrických áut z Číny sa v máji viac ako zdvojnásobil

Peking 21. júna (TASR) - Vývoz áut z Číny v máji ožil, pričom export elektrických vozidiel (EV) sa viac ako zdvojnásobil vďaka zmierneniu blokád na zastavenie ochorenia COVID-19 v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Výrobcovia áut v Číne vyviezli v máji 2022 elektrické osobné vozidlá v hodnote 1,2 miliardy USD (1,14 miliardy eur). To bolo o 122 % viac ako v predchádzajúcom roku a takmer trojnásobok oproti aprílu, keď boli mnohé automobilky v Číne vrátane závodu Tesly v Šanghaji zatvorené alebo ich výroba výrazne obmedzená.



Predaj vozidiel na domácom čínskom trhu pritom 11 z uplynulých 12 mesiacov klesal. Čínske automobilky však zaznamenali rast predaja v zahraničí a ich export len za prvých päť mesiacov tohto roka presiahol vývoz za celý rok 2020.



Najväčším trhom čínskych automobiliek je Európa, kam smerovala takmer polovica ich májového exportu, z toho približne tri štvrtiny (75 %) boli elektromobily. Veľkú časť zvyšných áut vyviezla Čína do krajín v Ázii.



Podľa Stephena Dyera, generálneho riaditeľa poradenskej spoločnosti AlixPartners so sídlom v Šanghaji, súčasná nadmerná kapacita výroby elektrických vozidiel v Číne a nízky domáci predaj znamenajú, že Čína zostane v strednodobom časovom horizonte aj naďalej významným exportérom elektromobilov.



Čína sa podieľala takmer 60 % na globálnom exporte elektrických vozidiel v roku 2021 a tento trend pokračuje aj v roku 2022, hoci nová továreň Tesly v Európe môže spomaliť ich vývoz z Číny, dodal Dyer.



(1 EUR = 1,0517 USD)