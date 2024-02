Vývoz EÚ do Ruska klesol od začiatku vojny o takmer dve tretiny

Brusel/Moskva 21. februára (TASR) - Export z Európskej únie do Ruska klesol od začiatku vojny na Ukrajine o takmer dve tretiny. Dôvodom sú najmä sankcie, ktoré EÚ uvalila na Rusko v reakcii na jeho inváziu do susednej krajiny. Poukázala na to v stredu zverejnená štúdia ekonomického inštitútu Ifo a EconPol Europe. Informoval o tom portál RTTNews.



Vývoz z krajín Európskej únie do Ruska sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 dostal na 37 % z objemu spred invázie, uviedli Ifo a EconPol. Ako však povedala Feodora Tetiová, zástupkyňa riaditeľa Centra Ifo pre medzinárodnú ekonomiku, súčasný objem vývozu je stále dosť vysoký.



"Jedným z dôvodov, prečo EÚ naďalej vyváža do Ruska taký vysoký objem tovarov, je, že iba 32 % všetkých tovarov z EÚ podlieha sankciám," uviedla Tetiová. Ďalším je podľa nej fakt, že veľa tovarov z Európskej únie sa dostáva do Ruska nepriamo prostredníctvom tretích krajín.



Z produktov, na ktoré sa vzťahujú sankcie, až 61 % dodáva do Ruska Čína. V roku 2021 dosahoval tento podiel iba 35 %. Turecko dodáva na ruský trh 13 % z celkového objemu sankcionovaných tovarov a Arménsko takmer 1 %. Export z EÚ do Arménska sa pritom za ostatné dva roky zvýšil na dvojnásobok.



"Čo sa týka Číny, rast vývozu do Ruska je možné čiastočne vysvetliť vyššou domácou produkciou," povedala Tetiová. "V prípade Turecka a Arménska však náhle a prudké zvýšenie exportu na ruský trh naznačuje, že tu dochádza k obchádzaniu sankcií," dodala.