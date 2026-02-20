< sekcia Ekonomika
Vývoz európskej ocele do USA sa v 2. polroku 2025 prepadol o tretinu
USA v minulom roku zaviedli plošné clo vo výške 50 % na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov.
Autor TASR
Brusel 20. februára (TASR) - Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobili od júla 2025 pokles vývozu európskej ocele do Spojených štátov o tretinu, oznámilo v piatok európske združenie výrobcov ocele Eurofer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
USA v minulom roku zaviedli plošné clo vo výške 50 % na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Washington následne súhlasil so zavedením 15-percentného cla na väčšinu dovozu z EÚ, čo však nezahŕňa oceľ a hliník. Vývoz do Spojených štátov sa v druhej polovici minulého roka prepadol o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, uviedlo združenie Eurofer.
Trump v auguste minulého roka rozšíril clá o niekoľko stoviek výrobkov, ktoré obsahujú oceľ alebo hliník, čo by mohlo mať ďalšie negatívne účinky na európskych výrobcov strojov a iného tovaru s vysokým obsahom kovov. Washington odmietol znížiť clá na kovy a EÚ vyzval, aby prehodnotila svoj prístup k regulácii digitálnych platforiem, ak chce chce dosiahnuť výhodnejšie podmienky, čo Brusel označil za neprijateľné.
USA v minulom roku zaviedli plošné clo vo výške 50 % na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Washington následne súhlasil so zavedením 15-percentného cla na väčšinu dovozu z EÚ, čo však nezahŕňa oceľ a hliník. Vývoz do Spojených štátov sa v druhej polovici minulého roka prepadol o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, uviedlo združenie Eurofer.
Trump v auguste minulého roka rozšíril clá o niekoľko stoviek výrobkov, ktoré obsahujú oceľ alebo hliník, čo by mohlo mať ďalšie negatívne účinky na európskych výrobcov strojov a iného tovaru s vysokým obsahom kovov. Washington odmietol znížiť clá na kovy a EÚ vyzval, aby prehodnotila svoj prístup k regulácii digitálnych platforiem, ak chce chce dosiahnuť výhodnejšie podmienky, čo Brusel označil za neprijateľné.