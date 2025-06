Vývoz farmaceutík do USA zvýšil írsky HDP

Dublin 5. júna (TASR) - Írska ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku prudké zrýchlenie medzikvartálneho rastu na takmer 10 %, čo predstavuje najvýraznejší rast írskej ekonomiky za 4,5 roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené spresnené údaje írskeho štatistického úradu, podľa ktorého sa pod vysoký rast podpísal najmä export farmaceutických produktov do USA. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 9,7 %. Spresnený údaj je podstatne lepší než predbežný odhad, ktorý poukazoval na rast na úrovni 3,2 %. Štatistici okrem toho revidovali smerom nahor aj údaj za 4. štvrťrok. Pôvodne udávali za posledný kvartál minulého roka rast na úrovni 3,6 %, po revízii dosiahol 5 %.



Údaj za prvé tri mesiace tohto roka predstavuje najvyšší rast írskej ekonomiky od 3. štvrťroka 2020. Podpísal sa pod to najmä zvýšený export do USA zo strany nadnárodných koncernov so sídlom v Írsku, pričom v rámci tohto exportu výrazne vzrástol vývoz farmaceutických výrobkov. Americké firmy v danom období prudko zvýšili dovoz v úsilí dostať na americký trh čo najviac produktov pred plánovaným uvalením vysokých dovozných ciel. Celkový export farmaceutických a zdravotníckych produktov vzrástol podľa štatistikov v 1. kvartáli o 154 %.



Práve aktivita nadnárodných koncernov skresľuje reálny vývoj írskej ekonomiky. Napríklad v 1. kvartáli vzrástla aktivita zahraničných firiem so sídlom v Írsku o 12,4 %.



Rástla síce aj aktivita v domácej ekonomike, rast však dosiahol podľa tradingeconomics iba 0,7 %. Podporil ju rast osobnej spotreby a rast vládnych výdavkov. Osobná spotreba vzrástla o 0,6 % a vládne výdavky sa zvýšili o 0,7 %.



Írske ministerstvo financií minulý mesiac zhoršilo odhad rastu domácej ekonomiky na tento rok v prípade, že americké 10-percentné dovozné clá na produkty z EÚ zostanú v platnosti. V tomto prípade počíta v roku 2025 s rastom domácej ekonomiky o 2 %. Ak by sa clá zrušili, očakáva rast o 2,5 %.