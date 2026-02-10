< sekcia Ekonomika
Vývoz francúzskeho vína a liehovín klesol tretí rok po sebe
Predaj poškodili najmä americké clá a vyhliadky zostávajú náročné.
Autor TASR
Paríž 10. februára (TASR) - Vývoz francúzskeho vína a liehovín klesol v roku 2025 už tretí rok po sebe. Predaj poškodili najmä americké clá a vyhliadky zostávajú náročné, oznámila v utorok Federácia francúzskych vývozcov vína a liehovín (FEVS).
Vývoz francúzskeho vína a liehovín klesol v minulom roku o 8 % na 14,3 miliardy eur. Od roku 2022 sa hodnota znížila o 17 %. Víno a liehoviny, ktoré tvorili druhý najdôležitejší exportný sektor francúzskej ekonomiky, sa tak posunuli na tretiu priečku za letecký priemysel a kozmetiku. Odvetvie by v budúcnosti malo profitovať z nových obchodných dohôd EÚ s Indiou a blokom Mercosur, kde sa dopyt zvyšuje, uviedol predseda FEVS Gabriel Picard.
Export do USA sa v dôsledku vyšších ciel prepadol o 21 % na približne tri miliardy eur. Predaj do Číny v roku 2025 klesol o 20 % na 767 miliónov eur, keďže antidumpingové poplatky Pekingu výrazne obmedzili dodávky koňaku a iných destilátov na báze vína, uviedla FEVS. V rámci Európy sa vývoz stabilizoval na úrovni 4,1 miliardy eur.
