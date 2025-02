Vývoz francúzskeho vína vlani klesol, sektor sa obáva napätia

Paríž 11. februára (TASR) - Vývoz vína a liehovín z Francúzska minulý rok klesol. Ukázali to v utorok údaje z tohto odvetvia, ktoré zasiahol obchodný spor Európskej únie (EÚ) s Čínou a teraz sa pripravuje na potenciálne clá v USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Tržby z predaja vína, šampanského, koňaku a iných francúzskych alkoholických nápojov na zahraničných trhoch dosiahli v roku 2024 celkovo 15,6 miliardy eur. To je o 4 % menej ako v predchádzajúcom roku, podľa údajov federácie exportérov vín a liehovín vo Francúzsku (FEVS). Objem tohto exportu pritom klesol o 0,1 %.



Tento pokles prichádza v období, ktoré je poznačené ekonomickým a geopolitickým napätím, uviedla federácia vo vyhlásení.



Predaj francúzskeho alkoholu v Spojených štátoch, na kľúčovom zahraničnom trhu, vlani vzrástol o 5 %. Ale v Číne, na treťom najväčšom trhu, klesol o 20,2 %, keďže spomalenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky malo negatívny vplyv na toto odvetvie.



Federácia uviedla tiež, že čínske clá na brandy z EÚ, ktoré Peking zaviedol po tom, čo Brusel uvalil clá na elektromobily vyrobené v Číne pre nespravodlivé dotácie, tvrdo zasiahli výrobcov vo Francúzsku. Vývoz koňaku tak klesol o 10,9 % a armaňaku o 15,4 %.



Prezident FEVS Gabriel Picard v tejto súvislosti uviedol, že lídri EÚ a Francúzska "musia bez ďalšieho odkladu vyriešiť spor týkajúci sa koňaku a armaňaku, v opačnom prípade to vážne ovplyvní všetky články v dodávateľskom reťazci aj mimo neho".



Francúzski exportéri vína a liehovín, podobne ako ďalšie firmy v EÚ, sa obávajú tiež hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce uvaliť clá na dovoz z EÚ.