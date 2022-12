Vývoz Gazpromu na zahraničné trhy tento rok klesol takmer o polovicu

Moskva 28. decembra (TASR) - Vývoz plynu ruského koncernu Gazprom na jeho kľúčové zahraničné trhy sa v tomto roku prepadol takmer o polovicu a bol najnižší od začiatku tohto storočia. Dôvodom bolo výrazné obmedzenie dodávok do Európy po ruskom útoku na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Gazprom tento rok dodal 100,9 miliardy kubických metrov (m3) plynu mimo krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, uviedol šéf koncernu Alexej Miller. To je o 46 % menej v porovnaní s rokom 2021.



Dodávky Gazpromu do Európy, ktorá je historicky jeho najväčším exportným trhom, sa vytrvalo znižujú už mesiace. Ich obmedzením Kremeľ reagoval na sankcie uvalené na Rusko za jeho útočnú vojnu na Ukrajine.



Všetky hlavné plynovodné trasy, ktorými sa dodával plyn do Európy, boli nejakým spôsobom narušené a dodávky do viacerých európskych krajín boli úplne zastavené, keďže odmietli platiť v rubľoch. Aktuálne prúdi ruský plyn do Európy len cez jeden vstupný bod na Ukrajine a cez jednu vetvu plynovodu TurkStream vedúceho cez Turecko do Maďarska a Srbska.



Produkcia Gazpromu tento rok klesla takmer o 20 % na 412,6 miliardy m3 plynu a bola najnižšia prinajmenšom od roku 2008.