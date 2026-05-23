Vývoz japonských vozidiel na Blízky východ sa prepadol na nulu
Región sa pritom na globálnom exporte japonských vozidiel podieľal vlani približne 14 %.
Autor TASR
Tokio 23. mája (TASR) - Export japonských vozidiel do krajín Blízkeho východu sa v apríli prepadol takmer na nulu po tom, ako útok Izraela a USA na Irán pred takmer tromi mesiacmi narušil dodávky do jedného z kľúčových regiónov pre automobilky ako Toyota a Nissan. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje japonského ministerstva financií.
V dôsledku americko-izraelského útoku na Irán Teherán v odvete zablokoval plavbu cez kritický Hormuzský prieliv. To prakticky zastavilo dodávky osobných áut, nákladných vozidiel a autobusov do oblasti, ktorá je kľúčovou destináciou pre nové, ako aj jazdené japonské autá.
Export japonských motorových vozidiel na Blízky východ sa podľa údajov ministerstva financií prepadol v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o vyše 90 %, a to z pohľadu objemu aj hodnoty. Región sa pritom na globálnom exporte japonských vozidiel podieľal vlani približne 14 %.
Vojna na Blízkom východe by mohla automobilky prinútiť v dlhodobom horizonte upraviť svoje dodávateľské reťazce, aby redukovali riziko súvisiace s konfliktom a uzatvorením Hormuzského prielivu, uviedli analytici. „Toto sa tak skoro neskončí,“ povedal v súvislosti so situáciou okolo kľúčovej námornej trasy Sanširo Fukao z Itochu Research Institute s tým, že tok tovarov sa môže zmeniť.
Konflikt by mohol urýchliť úsilie automobiliek posilniť do troch až piatich rokov svoju prítomnosť na indickom trhu a zvýšiť tamojšiu produkciu, ako aj export z tejto krajiny, dodal Fukao. Toyota tento mesiac oznámila, že v Indii plánuje postaviť nový závod s ročnou výrobnou kapacitou 100.000 vozidiel. Zároveň dodala, že autá vyrobené v novom závode budú určené na export. S produkciou tam plánuje začať v prvom polroku 2029.
