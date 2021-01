Vývoz Južnej Kórey rástol najvýraznejším tempom za viac než 2 roky

Soul 2. januára (TASR) - Export Južnej Kórey v poslednom mesiaci minulého roka vzrástol o vyše 12 %, čo je najvýraznejší rast za viac než dva roky. Za celý rok sa však vývoz o vyše 5 % znížil, čo spôsobili problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu. Poukázali na to údaje, ktoré začiatkom tohto roka zverejnilo juhokórejské ministerstvo obchodu.



Export sa v decembri zvýšil medziročne o 12,6 % po 4,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejšie tempo rastu od októbra 2018, keď export vzrástol o 22,5 %. Rast prekonal aj odhady analytikov, ktorí počítali v decembri s medziročným rastom exportu iba o 5,6 %.



Navyše, hodnota vývozu predstavovala 51,4 miliardy USD (41,89 miliardy eur). Južná Kórea tak prvýkrát za viac než dva roky vyviezla za mesiac produkty za vyše 50 miliárd USD.



Vývoz potiahli najmä polovodiče. Ako uviedlo ministerstvo obchodu, vývoz v tomto segmente vzrástol v decembri medziročne o 30 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od augusta 2018.



Čo sa týka trhov, vzrástol vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey, ako aj na americký a európsky trh. Export do Číny vzrástol o 3,3 %, do USA o 11,6 % a do Európskej únie o 26,4 %.



Zvýšil sa aj dovoz, tempo rastu však bolo podstatne miernejšie než v prípade vývozu. Rast dovozu dosiahol v decembri 1,8 % po novembrovom poklese o 1,9 %. Decembrový vývoj v oblasti dovozu bol tak najlepší od apríla 2019.



Za celý rok 2020 sa však export Južnej Kórey znížil o 5,4 %, čo je dôsledok pandémie nového koronavírusu, ktorá začiatkom roka zasiahla svetový obchod. Na druhej strane, vývoj v minulom roku bol lepší než v roku 2019, v ktorom export klesol o 10,4 %. Vývoz v danom roku bol najslabší za posledné desaťročie a tretí najslabší v modernej histórii krajiny.



(1 EUR = 1,2271 USD)