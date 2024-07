Vývoz Kanady klesol na najnižšiu úroveň takmer za rok

Ottawa 4. júla (TASR) - Kanada zaznamenala obchodný deficit aj v máji, tretí mesiac v rade, pričom rozsah schodku bol najvyšší za dané obdobie a vyšší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Uviedol to tento týždeň kanadský štatistický úrad Statistics Canada, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Kanadskí štatistici uviedli, že v máji dosiahol obchodný deficit 1,92 miliardy kanadských dolárov (1,31 miliardy eur). To je najvyšší deficit od marca, v ktorom sa Kanada v oblasti obchodnej bilancie vrátila do mínusu.



Výsledky boli horšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali so schodkom na úrovni 1,2 miliardy CAD.



Dôvodom bol výraznejší pokles vývozu než dovozu. Export klesol v máji o 2,6 % na 62,45 miliardy CAD. To je najnižšia hodnota vývozu za 10 mesiacov. Pokles zaznamenal aj dovoz, avšak miernejší. Objem dovozu dosiahol v máji 64,37 miliardy CAD, čo predstavuje pokles o 1,6 %.



Zahraničný obchod Kanady je výrazne orientovaný na susedné Spojené štáty. Tie sa na celkovom kanadskom exporte podieľajú viac než tromi štvrtinami a, naopak, z celkového kanadského dovozu tvoria výrobky z USA vyše 60 %.



Bez započítania USA zaznamenala Kanada v máji najvýraznejší pokles vývozu na zahraničné trhy od začiatku evidovania údajov v roku 1997. Aj to sa podľa Statistics Canada odrazilo na vývoji obchodnej bilancie.



Podľa štatistikov výrazne klesol vývoz zlata, energií a lietadiel. Čiastočne ho zmiernil zvýšený export áut a komponentov. Pod pokles dovozu sa zasa do veľkej miery podpísal slabší dovoz osobných áut, ľahkých úžitkových vozidiel a príslušných komponentov.



(1 EUR = 1,4703 CAD)