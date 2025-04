Vývoz liehovín z USA vzrástol v roku 2024 o 10 % pre obavy z ciel

Washington 24. apríla (TASR) - Vývoz liehovín z USA v roku 2024 vzrástol o 10 % na 2,4 miliardy USD (2,11 miliardy eur) najmä vďaka prudkému zvýšeniu dodávok do Európskej únie (EÚ), najväčšieho exportného trhu, pre obavy z možného návratu ciel na americkú whisky v roku 2025. Vyplýva to zo správy Rady pre destilované liehoviny (DISCUS). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Obchodná vojna spojená s colnou politikou prezidenta USA Donalda Trumpa vyvolala obavy z odvetných ciel zo strany EÚ. Tie by mohli zasiahnuť americké liehovary a výrobcov whisky, čo vyvolalo neistotu ohľadne vyhliadok na vývoz liehovín z USA v tomto roku.



Začiatkom apríla Trump najskôr oznámil recipročné clá pre obchodných parterov vo výške 20 % na takmer všetok tovar, čo by ovplyvnilo približne 70 % vývozu EÚ do USA. Následne však tieto clá pozastavil na 90 dní, aby umožnil rokovania. EÚ, ktorá plánovala uvaliť na USA ďalšie clá, zatiaľ svoje odvetné opatrenia tiež pozastavila. Trumpova pauza sa však netýka ciel vo výške 25 % na oceľ a hliník a autá, ktoré začali platiť 3. apríla.



„Bohužiaľ, prebiehajúce obchodné spory, ktoré nesúvisia s naším sektorom, spôsobili neistotu a obmedzovali rast predaja,“ povedal prezident a generálny riaditeľ DISCUS Chris Swonger.



„Nedávne rozhodnutie EÚ nezaviesť znova odvetné clo na americkú whisky a iné liehoviny je prvým pozitívnym krokom k tomu, aby sa sektory liehovín v USA a v EÚ vrátili k nulovým clám a aby boli liehoviny vyňaté z týchto obchodných sporov,“ dodal.



Predchádzajúce clá boli v roku 2022 pozastavené na tri roky. Americký export whisky do EÚ tak vzrástol v roku 2024 takmer o 60 % na 699 miliónov USD zo 439 miliónov USD v roku 2021, pričom whisky v roku 2024 predstavovala 54 % všetkého exportu liehovín z USA.



Nejde však len o EÚ. Kanada je druhým najväčším príjemcom liehovín vyrobených v USA s celkovou sumou 221 miliónov USD v minulom roku. Kanadské odvetné clo vo výške 25 % na všetky americké liehoviny, ktoré začalo platiť minulý mesiac, ako aj odstránenie mnohých amerických značiek z kanadských obchodov s alkoholom spôsobujú neistotu, pokiaľ ide o tohtoročný výhľad amerických výrobcov.



(1 EUR = 1,1376 USD)