Vývoz LNG z USA dosiahol v máji druhú najvyššiu úroveň

Houston 2. júna (TASR) - Spojené štáty vyviezli minulý mesiac takmer 7,3 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG), čo predstavuje druhý najvyšší objem v histórii záznamov. Väčšina suroviny smerovala do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje analytickej spoločnosti Refinitiv Eikon.



Podľa predbežných údajov spoločnosti Refinitiv, ktorá vychádza zo záznamov o pohybe plavidiel, dosiahol export LNG zo Spojených štátov v máji 7,29 milióna ton, zatiaľ čo v apríli vývoz dosiahol 6,93 milióna ton. V porovnaní s májom minulého roka sa objem exportu LNG z USA zvýšil o 12 %. Rekord zaznamenali Spojené štáty v marci, keď export skvapalneného zemného plynu dosiahol 7,67 milióna ton.



Zvýšený záujem o LNG z USA posúva Spojené štáty k pozícii svetovej jednotky v rebríčku najväčších exportérov tejto suroviny. Ak sa tak stane, dostanú sa pred Austráliu a Katar.



Čo sa týka májového exportu, takmer dve tretiny nákladu smerovali do Európy. Tá mala s dodávkami ruského plynu určité problémy už pred februárovou inváziou Ruska na Ukrajinu, po nej však európske štáty samy začali obmedzovať dovoz energií z Ruskej federácie.



Ďalším významným zákazníkom amerického LNG sú ázijské krajiny. Do Ázie smerovalo v máji približne 15 % z celkového objemu amerického exportu skvapalneného plynu.