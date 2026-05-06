Vývoz LPG z USA dosiahol v apríli rekordných 3,3 milióna barelov denne
Najviac LPG zo Spojených štátov v apríli nakupovali Čína, a to 457.000 barelov denne, nasledovaná Japonskom (460.000 barelov denne).
Autor TASR
New York 6. mája (TASR) - Vývoz skvapalneného ropného plynu (LPG) z USA v apríli zvýšil na rekordných 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v dôsledku obmedzení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti S&P Global.
Najviac LPG zo Spojených štátov v apríli nakupovali Čína, a to 457.000 barelov denne, nasledovaná Japonskom (460.000 barelov denne). Podiel USA na globálnom trhu s LPG sa v dôsledku obmedzení v Hormuzskom prielive zvýšil na 50 %, zatiaľ čo pred desiatimi rokmi dosahoval okolo 25 %. Vývozcovia LPG v súčasnosti pracujú na budovaní nových kapacít pozdĺž pobrežia Mexického zálivu s cieľom zvýšiť dodávky z USA, napísala agentúra TASS.
