Vývoz LPG z USA dosiahol v apríli rekordných 3,3 milióna barelov denne

Na archívnej snímke z 1. apríla 2026 loď Jag Vasant so skvapalneným plynom (LPG), ktorá bezpečne preplávala cez Hormúzsky prieliv do indického prístavu v Bombaji. Foto: TASR/AP

New York 6. mája (TASR) - Vývoz skvapalneného ropného plynu (LPG) z USA v apríli zvýšil na rekordných 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v dôsledku obmedzení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti S&P Global.

Najviac LPG zo Spojených štátov v apríli nakupovali Čína, a to 457.000 barelov denne, nasledovaná Japonskom (460.000 barelov denne). Podiel USA na globálnom trhu s LPG sa v dôsledku obmedzení v Hormuzskom prielive zvýšil na 50 %, zatiaľ čo pred desiatimi rokmi dosahoval okolo 25 %. Vývozcovia LPG v súčasnosti pracujú na budovaní nových kapacít pozdĺž pobrežia Mexického zálivu s cieľom zvýšiť dodávky z USA, napísala agentúra TASS.
