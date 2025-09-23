< sekcia Ekonomika
Vývoz magnetov zo vzácnych zemín z Číny do EÚ v auguste vzrástol
To poukazuje na väčšiu závislosť a zraniteľnosť európskeho bloku od čínskych dodávok v porovnaní s USA.
Autor TASR
Peking 23. septembra (TASR) - Čínsky vývoz magnetov zo vzácnych zemín do Európskej únie (EÚ) v auguste prudko vzrástol. To poukazuje na väčšiu závislosť a zraniteľnosť európskeho bloku od čínskych dodávok v porovnaní s USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Dodávky magnetov zo vzácnych zemín do EÚ vzrástli v auguste oproti júlu o 21 % na 2582 ton, podľa údajov čínskych colníkov. Naproti tomu vývoz do USA medzimesačne klesol o 5 % na 590 ton.
Magnety zo vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre elektromobily (EV), veterné turbíny či vojenský hardvér, sa začiatkom tohto roka stali najsilnejšou zbraňou Pekingu v colnej vojne s Washingtonom. Hoci piatkový (19. 9.) telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom signalizoval, že napätie sa ďalej zmierňuje, pretrvávajú obavy z dominancie Číny, ktoré pokrýva približne 90 % svetovej produkcie magnetov.
Nadmerná závislosť EÚ robí jej priemysel obzvlášť zraniteľný. Aj napriek nedávnemu oživeniu blok stále zápasí s dôsledkami predchádzajúceho nedostatku dodávok. Firmy v EÚ zaznamenali v auguste sedem prerušení výroby a tento mesiac sa očakáva ďalších 46, uviedla vo štvrtok Obchodná komora EÚ v Číne.
Dominancia Číny prinútila Európu urýchliť plány na zabezpečenie alternatív. Zákon EÚ o kritických surovinách nadobudol platnosť minulý rok a obsahuje návrhy na recykláciu väčšieho množstva prvkov vzácnych zemín z použitej elektroniky. Európsky priemysel elektrických vozidiel hľadá dodávky aj na iných miestach, ako je Estónsko.
V USA plánuje spoločnosť MP Materials, jediný americký producent vzácnych zemín, začať komerčnú výrobu magnetov koncom tohto roka.
