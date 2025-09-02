Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Ekonomika

Vývoz nafty z Ruska v auguste klesol

.
Na archívnej snímke z 19. októbra 2000 pohľad na nadzemnú časť zásobníkov zemného plynu v Lábe. Foto: TASR - Miroslava Cibulková

Najväčšími dovozcami ruskej nafty boli aj v auguste Turecko a Brazília.

Autor TASR
Moskva 2. septembra (TASR) - Vývoz nafty z ruských prístavov minulý mesiac klesol po tom, ako útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru obmedzili spracovanie ropy. Uviedla to v utorok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje z energetického trhu a spoločnosti LSEG.

Ukrajina v auguste zintenzívnila útoky na ruské rafinérie a ropné sklady, najmä v južnom a centrálnom Rusku. Výsledkom bol pokles ruskej rafinérskej kapacity minimálne o 17 %, čo predstavuje zhruba 1,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).

To výrazne zasiahlo najmä augustový export nafty z čiernomorského prístavu Novorossijsk. Objem vyvezenej nafty z tohto prístavu klesol oproti júlu o 12 % na približne 0,83 milióna ton, ukázali údaje LSEG. Na druhej strane, export nafty z baltského prístavu Primorsk vzrástol. Dosiahol 1,33 milióna ton, čo v porovnaní s júlom predstavuje zvýšenie o 5,4 %.

Celkovo Rusko podľa údajov LSEG vyviezlo v auguste 3,1 milióna ton nafty. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to znamená pokles o 6 %.

Najväčšími dovozcami ruskej nafty boli aj v auguste Turecko a Brazília. Ďalšími kľúčovými trhmi boli Maroko, Tunisko a Senegal.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy