Vývoz nafty z Ruska v novembri vzrástol

Moskva 4. decembra (TASR) - Vývoz nafty z ruských prístavov v novembri 2023 vzrástol o 8,5 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na približne 2,8 milióna ton po zrušení zákazu vývozu a zvýšení produkcie. Ukázali to v pondelok údaje obchodníkov a spoločnosti LSEG. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko od 21. septembra dočasne zakázalo vývoz nafty pre jej nedostatok na domácom trhu. Embargo bolo čiastočne zrušené 9. októbra, pričom Rusko obnovilo vývoz nafty s ultranízkym obsahom síry (ULSD) a 22. novembra zrušilo aj zákaz vývozu tzv. letnej nafty.



A zároveň, v prvých troch novembrových týždňoch vzrástla produkcia nafty v ruských rafinériách takmer o 11 % oproti priemernej októbrovej úrovni na 238.120 ton za deň.



Ruské dodávky ULSD do Brazílie dosiahli v novembri rekordné maximum, ukázali údaje obchodníkov a LSEG, podľa ktorých ruská nafta nahradila v Brazílii veľké množstvo dodávok z USA.



Rusko presmerovalo svoje dodávky nafty do Brazílie, Turecka, afrických a ázijských krajín po tom, ako vo februári tohto roku vstúpilo do platnosti úplné embargo Európskej únie na ruské ropné produkty.



Podľa údajov LSEG o preprave v novembri 2023 bolo v ruských prístavoch, najmä v pobaltskom prístave Primorsk, naložených najmenej 930.000 ton nafty, ktorá teraz smeruje do Brazílie. Väčšina týchto nákladov dorazí do brazílskych prístavov v decembri.



Medzi januárom a novembrom zásielky ULSD z ruských prístavov do Brazílie dosiahli celkovo 5,8 milióna metrických ton, zatiaľ čo dodávky nafty z USA klesli na 2,25 milióna metrických ton z 5,9 milióna ton za prvých 11 mesiacov roku 2022.



Námorný vývoz ruskej nafty do Turecka vzrástol v novembri medzimesačne o 16 % na 750.000 metrických ton.



Minulý mesiac smerovalo približne 550.000 metrických ton nafty z ruských prístavov do afrických krajín vrátane Líbye, Toga, Ghany, Senegalu a Pobrežia Slonoviny, ukázali údaje LSEG.



Ďalších 155.000 metrických ton nafty z Ruska bolo v novembri určených na prečerpanie z lode na loď neďaleko gréckeho prístavu Kalamata. Konečná destinácia pre tento náklad ešte nie je známa.