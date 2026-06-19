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Vývoz Nemecka do Británie klesol ostatnú dekádu o takmer o desatinu
Export Nemecka do ostatných štátov EÚ za rovnaké obdobie prudko vzrástol.
Autor TASR
Berlín 19. júna (TASR) - Export Nemecka do Británie klesol za poslednú dekádu takmer o desatinu. To je výsledok analýzy nemeckého ekonomického inštitútu IW, ktorý tak poukázal na dôsledky odchodu Británie z Európskej únie. Export Nemecka do ostatných štátov EÚ totiž za rovnaké obdobie prudko vzrástol. Informovala o tom agentúra Reuters.
V júni 2016 Briti v referende rozhodli, že ich krajina EÚ opustí. Británia následne z Európskej únie vystúpila (brexit) začiatkom roka 2020. Prakticky okamžite po zverejnení výsledkov referenda sa vzťahy medzi Britániou a ostatnými štátmi EÚ zhoršili, čo sa odrazilo aj na vývoze a dovoze tovarov. Export Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, do Británie klesol od referendového roku do konca roka 2025 o 7 %.
To výrazne kontrastuje s celkovým nemeckým exportom v rámci Európskej únie za toto obdobie. Ten sa podľa výsledkov analýzy inštitútu IW zvýšil až o 41 %.
Pred brexitom v rokoch 2006 až 2015 sa nemecký export vyvíjal odlišne. Vývoz Nemecka do Británie za dané obdobie vzrástol takmer o 38 %, zatiaľ čo do ostatných štátov EÚ zaznamenal rast zhruba o 20 %. IW dodal, že brexit poškodil obidve krajiny a Nemecko by iba získalo, ak by sa Británia rozhodla pre návrat do Európskej únie.
V júni 2016 Briti v referende rozhodli, že ich krajina EÚ opustí. Británia následne z Európskej únie vystúpila (brexit) začiatkom roka 2020. Prakticky okamžite po zverejnení výsledkov referenda sa vzťahy medzi Britániou a ostatnými štátmi EÚ zhoršili, čo sa odrazilo aj na vývoze a dovoze tovarov. Export Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, do Británie klesol od referendového roku do konca roka 2025 o 7 %.
To výrazne kontrastuje s celkovým nemeckým exportom v rámci Európskej únie za toto obdobie. Ten sa podľa výsledkov analýzy inštitútu IW zvýšil až o 41 %.
Pred brexitom v rokoch 2006 až 2015 sa nemecký export vyvíjal odlišne. Vývoz Nemecka do Británie za dané obdobie vzrástol takmer o 38 %, zatiaľ čo do ostatných štátov EÚ zaznamenal rast zhruba o 20 %. IW dodal, že brexit poškodil obidve krajiny a Nemecko by iba získalo, ak by sa Británia rozhodla pre návrat do Európskej únie.