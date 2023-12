Vývoz Nemecka do krajín SNŠ mimo Ruska vzrástol o takmer tretinu

Wiesbaden 13. decembra (TASR) - Export Nemecka do krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) mimo Ruska vzrástol za 10 mesiacov tohto roka takmer o tretinu. Vývoz do Ruska však za rovnaké obdobie klesol zhruba o 40 %. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Vývoz Nemecka do krajín SNŠ s výnimkou Ruskej federácie dosiahol v období od januára do konca októbra 7,3 miliardy eur. Medziročne to predstavuje zvýšenie približne o 30 %.



Naopak, export na ruský trh za rovnaké obdobie roka klesol o 39,1 % na 7,6 miliardy eur. Rusko sa tak dostalo z pohľadu dovozu nemeckých produktov na 32. miesto. Pred rokom bola Ruská federácia 22. najväčším dovozcom nemeckých výrobkov.



"Po invázii Ruska na Ukrajinu a zavedení západných sankcií voči Moskve sa vývoz Nemecka na ruský trh prepadol a naďalej zostáva na nízkej úrovni," uviedol Destatis.



Zo štátov SNŠ najviac nemeckého tovaru doviezol Kazachstan. Do tejto krajiny vyviezlo Nemecko za 10 mesiacov roka tovar za 2,8 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená rast o 32 %.



V rámci exportu smerovali z Nemecka do štátov SNŠ väčšinou motorové vozidlá a komponenty. V ich prípade sa vývoz zvýšil medziročne o 65 % na 2,1 miliardy eur. Ďalšou významnou kategóriou tovarov boli stroje a zariadenia a potom chemické produkty. V prvom prípade export vzrástol o 38,7 %, v druhom o 20,9 %.



Čo sa týka Ruska, export nemeckých motorových vozidiel a komponentov klesol o 73,3 %. Prepad zaznamenal aj vývoz strojov, a to o 49,3 %.