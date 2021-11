Vývoz Nemecka v septembri klesol, analytici očakávali opak

Wiesbaden 9. novembra (TASR) - Po auguste klesol export Nemecka aj v septembri, čo prekvapilo analytikov, ktorí počítali s rastom, prípadne so stagnáciou. Navyše, aj dovoz sa vyvíjal horšie, než sa čakalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. To naznačuje, že problémy v dodávateľských reťazcoch naďalej komplikujú zotavovanie najväčšej európskej ekonomiky.



Nemecký export upravený o sezónne vplyvy klesol v septembri medzimesačne o 0,7 %. Ekonómovia počítali so stagnáciou až rastom o 0,5 %.



Dovoz sa zvýšil o 0,1 %. Aj v tomto prípade výsledky zaostali za odhadmi ekonómov, ktorí počítali s rastom o 0,6 %.



"Problémy s dodávkami zasahujú do produkcie, čo vedie k obmedzovaniu exportu," povedal Alexander Krüger, ekonóm z Bankhaus Lampe. Odhaduje, že táto situácia bude pretrvávať až do konca roka.



Nemecké ministerstvo hospodárstva minulý mesiac zhoršilo vyhliadky rastu exportu na tento rok. Zatiaľ čo v apríli očakávalo rast vývozu v roku 2021 o 9,2 %, teraz počíta s rastom o 8,6 %. Ako dôvod uviedlo "historický nedostatok polotovarov, ktorým nemecký výrobný sektor čelí".