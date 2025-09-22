< sekcia Ekonomika
Vývoz nemeckého elektrotechnického a elektronického priemyslu vzrástol
Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Nemecký elektrotechnický a digitálny priemysel zaznamenal v júli nárast vývozu, už tretí mesiac po sebe. V peňažnom vyjadrení hodnota exportu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla o 6,1 % na 21 miliárd eur, oznámil v pondelok nemecký zväz výrobcov elektrotechniky a elektroniky ZVEI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vývoz do eurozóny posilnil o 10 % na 6,8 miliardy eur, uviedol hlavný ekonóm združenia ZVEI Andreas Gontermann. Naopak, export do USA klesol o 2,2 % na 2,2 miliardy eur a v prípade Číny oslabil o 6 % na dve miliardy eur. Obchodom v USA škodia clá, zatiaľ čo v Číne odvetvie pociťuje spomalenie hospodárskeho rastu a silnejúci tlak domácej konkurencie, priblížil Gontermann.
Od januára do júla 2025 dosiahol nemecký vývoz elektroniky a elektrotechniky celkovú hodnotu 149,3 miliardy eur. Podľa údajov združenia ZVEI to bolo o 3,2 % viac ako v prvých siedmich mesiacoch predchádzajúceho roka.
