Vývoz nemeckého elektrotechnického priemyslu v januári vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Nemecký elektrotechnický a digitálny priemysel zaznamenal v januári 2024 nárast exportu, prvýkrát za šesť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne, jeho vývoz sa v januári 2024 zvýšil medziročne o 0,3 % na 20,8 miliardy eur, uviedlo v utorok priemyselné združenie ZVEI.



"Najnovší nárast bol spôsobený predovšetkým oživením obchodu s Čínou, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol o viac ako pätinu," vyhlásil hlavný ekonóm ZVEI Andreas Gontermann.



Podľa údajov ZVEI v januári vzrástol aj export do Francúzska, kým do USA klesol.



Na druhej strane dovoz elektrických a elektronických výrobkov do Nemecka je aj naďalej v "slabej fáze", pričom v januári sa znížil o 7,2 % na 21,3 miliardy eur. Jeho pokles tak pokračuje od augusta 2023.



Nemecký elektrotechnický a digitálny priemysel v minulom roku mierne zvýšil svoj export na 253,8 miliardy eur, a to aj napriek slabej druhej polovici roka.



Elektrotechnický a digitálny priemysel je jedným z najväčších priemyselných odvetví v Nemecku, pričom v roku 2022 mal obrat zhruba 225 miliárd eur a približne 912.000 zamestnancov.