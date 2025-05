Vývoz nemeckého elektrotechnického priemyslu v marci vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 21. mája (TASR) - Vývoz nemeckého elektrotechnického a digitálneho priemyslu v marci prudko vzrástol. Podľa údajov, ktoré zverejnil v stredu nemecký zväz výrobcov elektrotechniky a elektroniky ZVEI, sa hodnota vývozu medziročne zvýšila o 7,1 % na 21,9 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pozitívna bola aj bilancia za celý prvý štvrťrok s rastom o 1,9 % na 63,8 miliardy eur. Najvýraznejší mesačný prírastok za posledné dva roky ešte nie je dôvodom na vyhlásenie zmeny trendu, upozornil Andreas Gontermann, hlavný ekonóm ZVEI. Na to je ešte priskoro, a to aj pre možné negatívne vplyvy nevypočítateľnej colnej politiky USA, dodal. Prudký nárast vývozu do USA o 11,2 % na 2,4 miliardy eur podľa neho pravdepodobne odráža snahu odberateľov vytvoriť si zásoby predtým, ako sa prejaví účinok ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom.