Vývoz nemeckého vína do USA v dôsledku ciel prudko klesol
Vinári zároveň ponúkali v USA výrazné zľavy v snahe udržať si pozície na trhu po zavedení ciel.
Autor TASR
Düsseldorf 16. marca (TASR) - Export nemeckého vína do Spojených štátov v minulom roku prudko klesol v dôsledku vysokých ciel. Objem vývozu do severoamerickej krajiny sa znížil o 11 % na 118.000 hektolitrov, oznámil v pondelok nemecký vinársky inštitút (DWI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vinári zároveň ponúkali v USA výrazné zľavy v snahe udržať si pozície na trhu po zavedení ciel. Priemerná hodnota vývozu klesla o 41 centov na 4,43 eura za liter. „Donald Trump nám pokazil vývozné štatistiky,“ uviedol Steffen Schindler, marketingový expert DWI. Vo finančnom vyjadrení sa obchod na najdôležitejšom exportnom trhu pre nemeckých vinárov prepadol o 19 % na 51 miliónov eur. Od jari 2025 USA na dovoz európskeho vína pôvodne uplatňovali 20-percentné clo, ktoré sa od augusta znížilo na 15 %.
Nemeckí vinári vlani na druhej strane zvýšili export do Škandinávie, Poľska a Číny. Po USA je pre nich druhým najdôležitejším zahraničným trhom Nórsko s predajom v hodnote 34 miliónov eur ročne. V štatistikách predaja nasleduje Poľsko na treťom mieste s 31 miliónmi eur. Celkovo sa podľa DWI objem exportu v roku 2025 zvýšil o 1 % na približne 1,2 milióna hektolitrov. V dôsledku klesajúcich cien sa ale príjmy z predaja znížili o 2 % na 377 miliónov eur. Približne 14 % produkcie vína v Nemecku smeruje na export.
Vinári zároveň ponúkali v USA výrazné zľavy v snahe udržať si pozície na trhu po zavedení ciel. Priemerná hodnota vývozu klesla o 41 centov na 4,43 eura za liter. „Donald Trump nám pokazil vývozné štatistiky,“ uviedol Steffen Schindler, marketingový expert DWI. Vo finančnom vyjadrení sa obchod na najdôležitejšom exportnom trhu pre nemeckých vinárov prepadol o 19 % na 51 miliónov eur. Od jari 2025 USA na dovoz európskeho vína pôvodne uplatňovali 20-percentné clo, ktoré sa od augusta znížilo na 15 %.
Nemeckí vinári vlani na druhej strane zvýšili export do Škandinávie, Poľska a Číny. Po USA je pre nich druhým najdôležitejším zahraničným trhom Nórsko s predajom v hodnote 34 miliónov eur ročne. V štatistikách predaja nasleduje Poľsko na treťom mieste s 31 miliónmi eur. Celkovo sa podľa DWI objem exportu v roku 2025 zvýšil o 1 % na približne 1,2 milióna hektolitrov. V dôsledku klesajúcich cien sa ale príjmy z predaja znížili o 2 % na 377 miliónov eur. Približne 14 % produkcie vína v Nemecku smeruje na export.