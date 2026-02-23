Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vývoz nemeckej elektroniky dosiahol v roku 2025 rekordnú úroveň

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Vývoz elektroniky a elektrotechnického tovaru dosiahol hodnotu 257,5 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 5,1 % v porovnaní s rokom 2024.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. februára (TASR) - Vývoz nemeckej elektroniky v minulom roku dosiahol rekordnú úroveň, a to aj napriek novým clám USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje Nemeckého zväzu výrobcov elektroniky a elektrotechniky.

Vývoz elektroniky a elektrotechnického tovaru dosiahol hodnotu 257,5 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 5,1 % v porovnaní s rokom 2024. Najväčšími exportnými trhmi boli USA a Čína. Aj keď vývoz do USA v minulom roku klesol o 3 % na 24,1 miliardy eur, krajina sa stala najväčším dovozcom nemeckých elektronických výrobkov a prvýkrát za desať rokov prekonala Čínu. Vývoz do Číny klesol v porovnaní s rokom 2024 o 6,2 % na 23,5 miliardy eur.

Na ďalších miestach v rebríčku desiatich najdôležitejších odberateľských krajín pre nemecký elektrotechnický a digitálny priemysel sa nachádzali výlučne európske krajiny. Vďaka nárastu o 7,3 % na 15,9 miliardy eur sa na treťom mieste umiestnilo Holandsko tesne nasledované Francúzskom (15,8 miliardy eur).
