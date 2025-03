Vývoz nemeckých áut vlani vzrástol, keďže USA hrozia novými clami

Wiesbaden 20. marca (TASR) - Nemecký automobilový priemysel vyviezol v roku 2024 viac vozidiel ako v predchádzajúcom roku. Väčšina z nich smerovala do Spojených štátov, kde prezident Donald Trump hrozí zavedením nových ciel na dovoz z Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa oficiálnych údajov spolkového štatistického úradu Destatis, Nemecko minulý rok vyviezlo do celého sveta približne 3,4 milióna nových áut v hodnote 135 miliárd eur. Objem vývozu vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 2,5 %, hoci hodnota vývozu mierne klesla o 1,3 %.



Najväčším odberateľom nových áut z Nemecka boli vlani USA s podielom 13,1 %, po ktorých nasledovali Británia (11,3 %) a Francúzsko (7,4 %), uviedol Destatis. Samotné Nemecko v roku 2024 doviezlo približne 1,8 milióna nových áut, čo je medziročný pokles o 11,5 % z hľadiska objemu.



Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením cla vo výške 25 % na autá dovážané z Európskej únie. Konkrétne podrobnosti chce zverejniť začiatkom apríla. Na dovoz áut z EÚ do USA sa doteraz vzťahovalo clo vo výške 2,5 %. Zvýšenie ciel na 25 % by tvrdo zasiahlo európsky automobilový priemysel, ktorý zápasí s problémami, a najmä nemeckých výrobcov.



Americký trh je jedným z najdôležitejších odbytových trhov pre všetky nemecké automobilky. Takmer každé tretie Porsche a každé šieste BMW sa v roku 2024 predalo v Severnej Amerike, pričom podiel Volkswagenu, Audi a Mercedes-Benz na predaji sa pohyboval v pásme 12 až 15 %.



Clá USA vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka z celého sveta sú už v platnosti. EÚ reagovala zavedením odvetných ciel na celý rad amerických produktov vrátane bourbonu a motocyklov, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v apríli.