Vývoz nemeckých automobilov do USA v apríli a máji prudko klesol

Berlín 3. júla (TASR) - Vývoz nemeckých automobilov do Spojených štátov v apríli a máji prudko klesol, keďže dovozné clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom zasiahli nemecké automobilky na ich najdôležitejšom zahraničnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje Nemeckého združenia výrobcov automobilov (VDA).



Vývoz automobilov do USA sa v apríli znížil o 13 % a v máji o 25 % v porovnaní s rovnakými mesiacmi predchádzajúceho roka, uviedlo VDA. Za oba mesiace nemeckí výrobcovia dodali do USA približne 64.300 vozidiel. Americký prezident Trump zaviedol v apríli 25-percentné clo na dovoz automobilov do USA. Od mája sa rovnaké clo vzťahuje aj na automobilové súčiastky.



„Je potrebné vynaložiť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie dosiahnutie politickej dohody medzi EÚ a USA. Dohoda o voľnom obchode by mala byť naďalej dlhodobým cieľom. Rozhodujúcu úlohu však zohráva rýchlosť,“ uviedla šéfka VDA Hildegard Müllerová. Trump stanovil termín na uzavretie obchodnej dohody s EÚ do 9. júla.



Nemeckí výrobcovia automobilov podľa odhadu VDA z minulého mesiaca v dôsledku amerických ciel len v apríli vynaložili dodatočné náklady vo výške približne pol miliardy eur.