Vývoz nemeckých strojárov sa v marci stabilizoval

Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Vývoz nemeckých výrobcov strojov a zariadení sa v marci stabilizoval. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa objem exportu zvýšil o 1,3 % na 17,9 miliardy eur, oznámilo vo štvrtok nemecké Združenie výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Po zohľadnení inflácie vývoz mierne klesol, a to o 0,4 %. „Marec nám dáva nádej, že klesajúci trend sa trochu spomaľuje,“ uviedol hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt. Po slabom začiatku roka bol vývoz za celý prvý štvrťrok napriek marcovým údajom o 3,6 % slabší ako v rovnakom období minulého roka. Najvýraznejší pokles zaznamenal obchod s Čínou, ale oslabil sa aj dopyt na európskom trhu a v USA. Odvetvie znepokojuje colná politika USA, ktoré sú pre nemeckých strojárov najdôležitejším jednotlivým trhom.



Washington v súčasnosti uplatňuje voči Európskej únii (EÚ) paušálne dovozné clá vo výške 10 % po tom, ako zvýšené 20-percentné sadzby pozastavil na 90 dní. Gernandt vyjadril obavy, že rastúca neistota by mohla mať negatívny vplyv na dodávky do USA. „Nové obchodné bariéry prichádzajú v nevhodnom čase. Strojársky priemysel potrebuje otvorené trhy, nie rušivé politické zásahy,“ zdôraznil.