Vývoz obilia z Ukrajiny klesol o takmer 30 %

Kyjev 10. januára (TASR) - Ukrajina vyviezla od začiatku súčasnej sezóny viac než 23 miliónov ton obilia. V porovnaní s exportom v predchádzajúcej sezóne to znamená pokles o takmer 30 %. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva, o ktorých informovala agentúra Reuters.



Ministerstvo uviedlo, že od začiatku sezóny 2022/2023, ktorá sa začala v júli, vyviezla Ukrajina zhruba 23,6 milióna ton obilia. V rovnakom období predchádzajúcej sezóny vyviezla krajina 33,5 milióna ton. Z uvedeného množstva exportovala Ukrajina 8,6 milióna ton pšenice, 13,3 milióna ton kukurice a približne 1,7 milióna ton jačmeňa.



Objem vývozu v tejto sezóne klesol najmä v dôsledku blokády troch ukrajinských čiernomorských prístavov zo strany Ruska. Tie Moskva blokovala takmer šesť mesiacov, po rokovaniach medzi Moskvou a Kyjevom pod záštitou OSN a Turecka ich však Rusko koncom júla odblokovalo.



Ukrajinská vláda zároveň uviedla, že v tomto roku by mohla úroda obilia na Ukrajine dosiahnuť okolo 51 miliónov ton. V roku 2021, ktorý nebol poznačený vojnou, zožali na Ukrajine rekordných 86 miliónov ton.