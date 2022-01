Vývoz plastového odpadu z Nemecka vlani klesol o tretinu

Berlín 9. januára (TASR) - Vývoz plastového odpadu z Nemecka do iných krajín v roku 2021 výrazne klesol. Prispeli k tomu jednak prísnejšie dovozné obmedzenia a tiež problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré odštartovala pandémia nového koronavírusu. Uviedlo to priemyselné združenie BDE pre manažment odpadového, vodného a surovinového hospodárstva.



Podľa údajov združenia sa v minulom roku vyviezlo z Nemecka približne 697.000 ton plastového odpadu, o tretinu menej ako v roku 2020. Toto číslo zahŕňa plasty na priemyselné použitie a tiež plasty ako vedľajší produkt výroby a balenia potravín.



Plastový odpad sa považuje za surovinu. Ak sa správne recykluje, je možné použiť ho v nových produktoch, ako sú polyesterové oblečenie či vrecká na odpadky.



Vývoz odpadu z bohatých častí sveta je kontroverzný a tie čelia často obvineniam z nezákonného presunu odpadu do rozvojových krajín. Predovšetkým ázijské štáty zaviedli preto prísnejšie obmedzenia na dovoz plastového odpadu s odvolaním sa na environmentálne obavy.



Združenie BDE poukázalo tiež na rastúci domáci dopyt po recyklovateľných plastoch a logistické problémy súvisiace s koronavírusom ako dôvody poklesu exportu plastového odpadu v roku 2021.