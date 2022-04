Vývoz plynu do Európy Gazpromom môže tento rok klesnúť o tretinu

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 22. apríla (TASR) - Vývoz zemného plynu do Európy zo strany ruského koncernu Gazprom môže tento rok klesnúť približne o tretinu. Dôvodom je vojna na Ukrajine, plány Ruska prejsť pri dodávkach suroviny na platby v rubľoch a zvyšovanie dopytu po skvapalnenom plyne (LNG). Uviedli to v piatok analytici z energetického sektora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Rusko sa na dodávkach plynu do Európy podieľa približne 40 %, európske krajiny sa však usilujú nájsť nové zdroje a znížiť závislosť od dovozu plynu z Ruskej federácie. Toto úsilie sa po útoku Ruska na Ukrajinu ešte zintenzívnilo a ďalší impulz dostalo po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin koncom marca podpísal dekrét požadujúci od "nie priateľských štátov voči Rusku" platby za plyn v rubľoch, uviedli analytici. Európa túto požiadavku označila za vydieranie a takmer všetky štáty ju odmietli. Jedinou krajinou EÚ, ktorá s takýmto systémom zatiaľ súhlasila, je Maďarsko.Podľa Sergeja Kapitonova z Energetického centra na Moskovskej škole manažmentu Skolkovo môžu dodávky plynu od Gazpromu do Európy klesnúť v tomto roku o 40 miliárd až 45 miliárd kubických metrov (m3). V roku 2021 Gazprom vyviezol do Európy približne 150 miliárd m3 plynu.Šéf oddelenia výskumu trhov s plynom v spoločnosti Rystad Energy Sindre Knutsson sa domnieva, že pokles vývozu Gazpromu môže byť ešte väčší. Na jednej strane sa odberatelia usilujú o čo najrýchlejšie zníženie dovozu z Ruska a na druhej sa môže stať, že v prípade sporov za menu, v akej sa bude za plyn platiť, Rusko dodávky plynu zadrží. Knutsson nevylúčil ani prípadné úplné zastavenie toku plynu cez Ukrajinu, ak by vojnový konflikt viedol k ohrozeniu tamojšej plynovodnej siete.Alexej Gromov z Inštitútu pre energiu a finančnú nadáciu uviedol, že plyn dodávaný cez ruské plynovodné siete by mohol čiastočne nahradiť LNG zo Spojených štátov a od ruskej firmy Novatek. Tá nemusí od odberateľov požadovať za dodávky plynu platby v rubľoch. Aj Gromov očakáva výrazný pokles dodávok plynu z Ruska prostredníctvom plynovodov, pričom počíta s tým, že tento rok by export ruského plynu cez siete do EÚ mohol dosiahnuť 105 miliárd m3.Gazprom sa k odhadom analytikov nevyjadril. Firma ani nezverejnila svoje odhady vývozu do Európy.V minulom roku najviac plynu od Gazpromu nakúpilo Nemecko, a to 45,8 miliardy m3. Nasledovali Taliansko a Rakúsko, ktorým Gazprom dodal 20,8 miliardy m3, respektíve 13,2 miliardy m3. Z týchto štátov je tak najviac od Ruska závislé Rakúsko, ktoré z Ruska dováža až 80 % z celkového dovozu plynu. V prípade Nemecka je to takmer tretina a v prípade Talianska zhruba 40 %.