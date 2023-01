Vývoz plynu Gazpromom do Európy klesol od začiatku roka o vyše pätinu

Moskva/Londýn 17. januára (TASR) - Denný vývoz plynu prostredníctvom plynovodov zo strany ruského koncernu Gazprom do Európy klesol v prvej polovici januára oproti decembru o viac než pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Denný export plynu od Gazpromu do Európy klesol podľa Reuters za prvé dva týždne v porovnaní s decembrom zhruba o 22 %, k čomu prispelo najmä nezvyčajne teplé počasie. Reuters do výpočtov zahrnul údaje o dennom vývoze plynu cez Ukrajinu a prostredníctvom jednej vetvy podmorského plynovodu TurkStream. To sú jediné súčasné vývozné trasy pre ruský plyn do Európy.



Na základe tranzitných údajov Gazpromu a Európskej siete prevádzkovateľov plynárenských prepravných sietí (ENTSOG) dosiahol export ruského koncernu do Európy od 1. do 15. januára denne v priemere 63,7 milióna kubických metrov (m3). V decembri predstavoval denný vývoz zhruba 81,9 milióna m3. Gazprom zatiaľ sám celkový objem produkcie či vývozu plynu za prvú polovicu januára nezverejnil. Na základe výpočtov agentúry Reuters Gazprom vyviezol do krajín Európskej únie za uvádzané obdobie cez jednu z dvoch vetiev plynovodu TurkStream a ukrajinský tranzitný systém 955,3 milióna m3 plynu. Za celý december to bolo 2,5 miliardy m3.



V roku 2022 klesol ruský export plynu do Európy prostredníctvom plynovodov na postsovietske minimum. Dôvodom je vojnový konflikt na Ukrajine, sankcie európskych krajín a s tým spojené obmedzenie dodávok do Európy. Koncom decembra šéf Gazpromu Alexej Miller uviedol, že Gazprom dodal plynovodmi do krajín mimo bývalého Sovietskeho zväzu v roku 2022 predbežne zhruba 100,9 miliardy m3. To je o 46 % menej v porovnaní s rokom 2021. Vývoz zahrnuje aj dodávky do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri, avšak tie predstavovali podľa Millera 10,39 miliardy m3.