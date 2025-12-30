< sekcia Ekonomika
Vývoz plynu z Ruska do Európy cez plynovody klesol o vyše 40 %
Dôvodom je, že Rusko vyváža plyn do Európy už iba cez plynovod TurkStream, keďže od začiatku tohto roka sa tranzit ruského plynu cez územie Ukrajiny zastavil.
Autor TASR
Moskva 30. decembra (TASR) - Vývoz ruského plynu do Európy prostredníctvom plynovodov klesol v tomto roku o vyše 40 % a dosiahol najnižší objem za viac než polstoročie. Dôvodom je, že Rusko vyváža plyn do Európy už iba cez plynovod TurkStream, keďže od začiatku tohto roka sa tranzit ruského plynu cez územie Ukrajiny zastavil. Informovala o tom agentúra Reuters.
Na základe údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog predstavoval ruský vývoz plynu do Európy prostredníctvom plynovodov tento rok zhruba 18 miliárd kubických metrov (m3). To je pokles o 44 % a najmenší objem dodávok od roku 1973. Podľa údajov ruského plynárenského koncernu Gazprom vyviezol vtedy Sovietsky zväz 6,8 miliardy m3, keďže v tom období bol plynovod Bratstvo prechádzajúci cez Ukrajinu spustený iba pár rokov. Už rok 1975 však vykázal vyšší objem dodávok, než vykazujú údaje za rok 2025, konkrétne 19,3 miliardy m3.
Od januára tohto roka sa však tok plynu cez plynovod Bratstvo zastavil po tom, ako zmluva o tranzite medzi Ukrajinou a Ruskom vypršala a Kyjev zmluvu nepredĺžil. Rusko tak do Európy dodáva plyn prostredníctvom plynovodov už iba cez plynovod TurkStream, ktorý surovinu prepravuje po dne Čierneho mora.
Z tohto pohľadu, teda ak sa berú do úvahy iba dodávky cez samotný TurkStream, ich objem v roku 2025 vzrástol o 7 %. V roku 2024 dodalo Rusko do Európy cez TurkStream 16,8 miliardy m3 plynu. Spolu s plynom cez plynovod Bratstvo však dodávky v roku 2024 predstavovali 32 miliárd m3, čo oproti roku 2023 znamenalo zvýšenie o 13 %.
V samotnom decembri tohto roka dosiahli ruské dodávky do Európy prostredníctvom plynovodu TurkStream zhruba 56 miliónov m3 plynu denne. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 12,9 % a oproti novembru o 3 %.
V roku 2022, keď sa začala vojna na Ukrajine, vyviezlo Rusko do Európy podľa skorších údajov Gazpromu a výpočtov agentúry Reuters rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. V ďalšom roku sa dodávky prepadli o 55,6 % na 28,3 miliardy m3, v roku 2024 sa však objem vývozu mierne zotavil na už skôr uvedených 32 miliárd m3. Na porovnanie, v období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 do 180 miliárd m3.
