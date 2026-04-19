Vývoz ropných produktov z Číny klesol v marci o viac než desatinu
Podľa colnej správy vyviezla Čína v marci celkovo 4,6 milióna ton ropných produktov, ktoré zahrnujú benzín, naftu, letecké a lodné palivo. To je o 11,5 % menej než v marci minulého roka.
Autor TASR
Peking 19. apríla (TASR) - Export ropných produktov z Číny klesol v marci o viac než desatinu, pod čo sa podpísal zákaz vydaný čínskou vládou počas mesiaca. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskej colnej správy.
Podľa colnej správy vyviezla Čína v marci celkovo 4,6 milióna ton ropných produktov, ktoré zahrnujú benzín, naftu, letecké a lodné palivo. To je o 11,5 % menej než v marci minulého roka.
Dôvodom je zákaz exportu týchto produktov, ktorý minulý mesiac vydala čínska vláda. Zákaz stanovila pre všetok náklad, ktorý do 11. marca neprešiel colným odbavením. Platiť by mal aj tento mesiac, aj keď vláda nevylučuje v prípade menších objemov výnimky pre krajiny v regióne, ktoré požiadali o pomoc.
Čo sa týka jednotlivých produktov, najvýraznejší pokles exportu zaznamenal benzín, a to takmer o 68 %. Vývoz leteckého paliva klesol o 11,2 %. Rozsah poklesu zmiernil vývoj exportu nafty, ktorý vzrástol o 1,5 %.
Za celý 1. štvrťrok exportovala Čína 12,74 milióna ton ropných produktov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 2,6 %.
Údaje colnej správy okrem toho poukázali na vývoj dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny. V marci jeho dovoz klesol medziročne o 19,2 % na 3,95 milióna ton. Za celý 1. kvartál pokles predstavoval 6,4 %.
Podľa colnej správy vyviezla Čína v marci celkovo 4,6 milióna ton ropných produktov, ktoré zahrnujú benzín, naftu, letecké a lodné palivo. To je o 11,5 % menej než v marci minulého roka.
Dôvodom je zákaz exportu týchto produktov, ktorý minulý mesiac vydala čínska vláda. Zákaz stanovila pre všetok náklad, ktorý do 11. marca neprešiel colným odbavením. Platiť by mal aj tento mesiac, aj keď vláda nevylučuje v prípade menších objemov výnimky pre krajiny v regióne, ktoré požiadali o pomoc.
Čo sa týka jednotlivých produktov, najvýraznejší pokles exportu zaznamenal benzín, a to takmer o 68 %. Vývoz leteckého paliva klesol o 11,2 %. Rozsah poklesu zmiernil vývoj exportu nafty, ktorý vzrástol o 1,5 %.
Za celý 1. štvrťrok exportovala Čína 12,74 milióna ton ropných produktov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 2,6 %.
Údaje colnej správy okrem toho poukázali na vývoj dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny. V marci jeho dovoz klesol medziročne o 19,2 % na 3,95 milióna ton. Za celý 1. kvartál pokles predstavoval 6,4 %.