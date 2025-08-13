< sekcia Ekonomika
Vývoz ropných produktov z Ruska po mori klesol, vzrástol domáci dopyt
Celkový objem ropných produktov exportovaných z Ruska dosiahol v júli 8,67 milióna ton. Oproti júnu sa tak znížil o 6,6 %.
Autor TASR
Moskva 13. augusta (TASR) - Vývoz ropných produktov z Ruska po mori minulý mesiac klesol o takmer 7 %. Objem vývozu čiastočne ovplyvnila plánovaná údržba rafinérií a čiastočne zvýšený domáci dopyt. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje z ruského priemyslu a výpočty agentúry Reuters.
Celkový objem ropných produktov exportovaných z Ruska dosiahol v júli 8,67 milióna ton. Oproti júnu sa tak znížil o 6,6 %.
Cez svoje baltské prístavy Vysock, Primorsk, Petrohrad a Usť-Luga exportovalo Rusko ropné produkty v objeme 4,74 milióna ton, čo predstavuje pokles o 5,4 %. Výraznejšie klesol vývoz cez prístavy v Čiernom mori a Azovskom mori. Dosiahol 3,28 milióna ton a medzimesačne sa tak znížil o 10,5 %. Najvýraznejší pokles zaznamenal vývoz ruských ropných produktov z arktických prístavov Murmansk a Archangeľsk. Klesol o 41,8 % na 39.700 ton.
Situáciu zmiernil export z prístavov na Ďalekom východe, k čomu prispelo dokončenie sezónnej údržby miestnych rafinérií. Vývoz z týchto prístavov dosiahol v júli 611.000 ton, čo medzimesačne predstavuje zvýšenie o 15,3 %.
