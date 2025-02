Vývoz ropy z najrušnejšieho ruského prístavu nezasiahli sankcie

Moskva 19. februára (TASR) - Vývoz ropy z hlavného ruského tichomorského terminálu zostáva silný. Odosielateľom aj obchodníkom sa darí obchádzať nové sankcie USA a získať nové plavidlá, aby udržali export ropy v pohybe. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Washington začiatkom minulého mesiaca zaviedol nové sankcie zamerané na obchodníkov, poisťovateľov a 183 plavidiel v tzv. tieňovej flotile, ktorá umožnila Rusku dostať ropu na svetové trhy.



Údaje o sledovaní lodí od spoločnosti Kplerz ukázali, že medzi 30. januárom a 16. februárom nebol žiadny zo 16 tankerov, ktoré naložili ropu v tichomorskom prístave Kozmino pri Vladivostoku, na americkom sankčnom zozname.



Obchodníci s ropou pozorne sledujú schopnosť Ruska dodávať ropu na svetové trhy, pričom priame rozhovory medzi USA a Ruskom v Saudskej Arábii o možnom urovnaní sporu na Ukrajine vyvolávajú otázky, či bude možné uvoľniť sankcie.



Aj toky ropy z Iránu, ďalšieho cieľa amerických sankcií, sa ukázali ako podobne odolné.



Od konca januára boli mnohé plavidlá, ktoré sa podieľali na obchode s ruskou ropou nové a plavili sa pod tzv. vyhovujúcimi vlajkami, vrátane vlajok Panamy, Cookových ostrovov, Sierry Leone a Džibutska. Všetky náklady okrem jedného smerovali do Číny. Väčšinu lodí, podľa údajov Equasis, vlastnili spoločnosti registrované v Šanghaji, Hongkongu a na Seychelách.



Sadzby za prepravu na trase z Kozmina do Ázie sa po najnovších sankciách USA najskôr zvýšili a následne klesli. V súčasnosti je poplatok asi 5 miliónov USD (4,79 milióna eur) za troj- až päťdňovú plavbu do Číny, v závislosti od lodných maklérov a čínskej rafinérie. To je nárast z 1,5 milióna USD pred 10. januárom, ale menej ako nedávne maximum.



(1 EUR = 1,0447 USD)