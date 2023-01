Vývoz ropy z Ruska po mori sa minulý týždeň znížil

Moskva 23. januára (TASR) - Námorný vývoz ropy z Ruska sa minulý týždeň znížil po prudkom náraste v predchádzajúcich siedmich dňoch. Príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine tak dosiahli najnižšiu úroveň od začiatku invázie vlani vo februári. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Súhrnné objemy exportu ruskej ropy klesli v týždni do 20. januára o 820.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne alebo o 22 % na 2,98 milióna barelov po náraste týždeň predtým. Najväčší pokles zaznamenal vývoz ruskej ropy z tichomorských prístavov a menej klesol vývoz z Arktídy a cez Čierne more. Baltské zásielky boli stabilné.



Napriek poklesu sa priemer za štyri týždne, ktorý vyrovnáva vrcholy a pády v rámci týždenných údajov, mierne zvýšil a už druhýkrát po sebe sa udržal nad úrovňou 3 milióny barelov denne.



Týždenné údaje sú veľmi nestále, pretože závisia od načasovania odchodu jednotlivých dodávok a tiež od faktorov, ako sú poveternostné podmienky a práca v prístavoch.



Na základe štvortýždňového priemeru sa celkový námorný vývoz ruskej ropy za sedem dní do 20. januára zvýšil o 22.000 barelov denne v porovnaní s obdobím do 13. januára, a to na 3,08 milióna barelov denne. Bol tak najvyšší od novembra 2020.



Príjmy Moskvy z vývozu ropy však klesli, a to nielen pre pokles vývozu minulý týždeň, ale aj v dôsledku cenového stropu. Tieto príjmy tak dosiahli najnižšiu úroveň od obdobia pred vojnou na týždennom aj štvortýždňovom základe. Moskva zvažuje zmeny v spôsobe výpočtu daní z ropy, aby zvýšila svoje príjmy.



Po zavedení cenového stropu na dovoz ruskej ropy po mori vlani v decembri bude Moskva od 5. februára čeliť novej výzve v podobe sankcií na vývoz ropných produktov, ako je napríklad nafta, do Európskej únie (EÚ). Tento strop je navrhnutý tak, aby udržal objemy exportu do mimoeurópskych destinácií a zároveň obmedzil príjmy Kremľa.



Objem ropy na plavidlách smerujúcich do Číny, Indie a Turecka, troch krajín, ktoré sa ukázali ako jediní významní nákupcovia ruských dodávok, plus náklad na lodiach, ktoré ešte nezverejnili konečné miesto určenia, sa za štyri týždne do 20. januára zvýšil na v priemere 2,9 milióna barelov denne. Keďže väčšina lodí ešte neprezradila cieľové destinácie, ktorými budú pravdepodobne India alebo Čína, nedávny pokles tokov do Turecka bol obzvlášť dramatický. Dovoz z Ruska do Turecka, ktorý v septembri vzrástol na takmer 400.000 barelov denne, sa za uplynulé štyri týždne prepadol len na 47.000 barelov denne, ukazujú údaje o sledovaní plavidiel, ktoré monitoruje agentúra Bloomberg. To je tak málo, ako pred tým, než ruskí vojaci vlani vo februári napadli Ukrajinu.