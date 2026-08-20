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Vývoz ropy z ruských prístavov v auguste zaostáva za pôvodnými plánmi
Dôvodom sú útoky Ukrajincov na ruskú ropnú aj dopravnú infraštruktúru.
Autor TASR
Moskva 20. augusta (TASR) - Vývoz ropy z ruských západných prístavov za prvú polovicu augusta zaostal za pôvodnými plánmi. Dôvodom sú útoky Ukrajincov na ruskú ropnú aj dopravnú infraštruktúru, pričom terčom útoku sa stal aj prístav Novorossijsk. Informovala o tom agentúra Reuters.
V prvej polovici augusta vyviezlo Rusko z baltských prístavov Primorsk a Usť-Luga a čiernomorského prístavu Novorossijsk celkovo 2,3 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s pôvodnými plánmi to znamená pokles o 15 %. Plán nakládky na mesiac august bol pôvodne stanovený na približne 2,7 milióna barelov/deň.
Dôvodom sú ukrajinské útoky na prístav Novorossijsk. Export z tohto prístavu dosiahol v prvej polovici augusta iba 0,4 milióna barelov/deň, zatiaľ čo v júni aj júli predstavoval od 0,8 milióna do jedného milióna barelov denne.
Po tom, ako sa zvýšilo riziko ukrajinských útokov na ruské komodity prepravované cez Čierne more, Rusko presmerovalo export kazašskej ropy z baltského prístavu Usť-Luga do čiernomorského Novorossijska. Cieľom je uvoľniť kapacitu v baltskom prístave pre ďalší ruský vývoz, keďže kazašský export ropy cez Novorossijsk by mal byť bezpečný. Ukrajinci totiž prisľúbili, že nebudú útočiť na cargo, ktoré nie je ruské.
V prvej polovici augusta vyviezlo Rusko z baltských prístavov Primorsk a Usť-Luga a čiernomorského prístavu Novorossijsk celkovo 2,3 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s pôvodnými plánmi to znamená pokles o 15 %. Plán nakládky na mesiac august bol pôvodne stanovený na približne 2,7 milióna barelov/deň.
Dôvodom sú ukrajinské útoky na prístav Novorossijsk. Export z tohto prístavu dosiahol v prvej polovici augusta iba 0,4 milióna barelov/deň, zatiaľ čo v júni aj júli predstavoval od 0,8 milióna do jedného milióna barelov denne.
Po tom, ako sa zvýšilo riziko ukrajinských útokov na ruské komodity prepravované cez Čierne more, Rusko presmerovalo export kazašskej ropy z baltského prístavu Usť-Luga do čiernomorského Novorossijska. Cieľom je uvoľniť kapacitu v baltskom prístave pre ďalší ruský vývoz, keďže kazašský export ropy cez Novorossijsk by mal byť bezpečný. Ukrajinci totiž prisľúbili, že nebudú útočiť na cargo, ktoré nie je ruské.