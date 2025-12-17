< sekcia Ekonomika
Vývoz ropy z Venezuely údajne pokračuje podľa plánu
Spojené štáty obviňujú Venezuelu, že príjmy z ropy využíva na financovanie drogového terorizmu.
Autor TASR
Caracas 17. decembra (TASR) - Napriek ohlásenej blokáde ropných kartelov pri pobreží Venezuely pokračuje vývoz venezuelskej ropy podľa plánu, oznámila v stredu ropná spoločnosť Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Americký prezident Donald Trump v utorok (16. 12.) oznámil, že nariaďuje „úplnú a kompletnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do a z Venezuely“. Tankery spojené s PDVSA pokračujú v plavbách „v rámci legitímneho uplatňovania práva na slobodu plavby a voľný obchod,“ uviedla štátna spoločnosť. Caracas Trumpov krok odsúdil ako „grotesknú hrozbu“ a vážne porušenie medzinárodného práva. Krajina bude konať v prísnom súlade s Chartou OSN a bude svoje práva a územie brániť mierovou cestou, „v dokonalej jednote medzi obyvateľstvom, armádou a políciou“, uviedla venezuelská vláda vo vyhlásení.
Spojené štáty obviňujú Venezuelu, že príjmy z ropy využíva na financovanie drogového terorizmu. Napätie medzi Washingtonom a Caracasom sa vystupňovalo po amerických útokoch na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Údery si doteraz vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že cieľom americkej operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
