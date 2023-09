Vývoz ropy zo Saudskej Arábie klesol v júli na dvojročné minimum

Rijád 18. septembra (TASR) - Vývoz ropy zo Saudskej Arábie v júli 2023 klesol na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Ukázali to v pondelok údaje organizácie Joint Organizations Data Initiative (JODI). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa týchto údajov sa vývoz ropy v prípade najväčšieho svetového exportéra komodity v júli znížil o približne 11,6 % na 6,01 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne zo 6,8 milióna barelov/deň v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od júna 2021.



Saudská Arábia v júli dobrovoľne znížila svoju produkciu o 1 milión barelov denne, najstrmšie za celé roky, a to nad rámec širšej dohody aliancie OPEC+ o obmedzení dodávok na trhy v tomto roku.



Ťažba saudskej ropy klesla v júli o 943.000 barelov na 9,01 milióna barelov denne, zatiaľ čo zásoby sa znížili o 2,96 milióna barelov na 146,73 milióna.



Saudská Arábia a ďalší členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) poskytujú mesačné údaje o exporte organizácii JODI, ktorá ich zverejňuje na svojej webovej stránke.



Domáce rafinérie v arabskom kráľovstve v sledovanom období spracovali 2,56 milióna ropy barelov denne, o 3000 barelov menej ako mesiac predtým, zatiaľ čo priame spaľovanie ropy vzrástlo v júli o 49.000 barelov 592.000 barelov denne. Vývoz ropných produktov z krajiny sa v júli znížil o 203.000 barelov na 1,14 milióna barelov denne.



Saudská Arábia a Rusko tento mesiac oznámili, že predĺžia dobrovoľné zníženie ťažby dohromady o 1,3 milióna barelov denne do konca roka, a to aj napriek rastu cien komodity.



Ich rozhodnutie o znížení produkcie ropy do konca roka 2023 prinesie značný deficit dodávok na trh počas 4. štvrťroka, uviedla minulý týždeň Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Saudská Arábia medzitým zvýšila októbrovú oficiálnu predajnú cenu svojej ľahkej ropy pre kupcov v Ázii.