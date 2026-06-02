Vývoz ruského LNG vzrástol od začiatku roka o viac než desatinu
Prispelo k tomu zvýšenie vývozu z projektu Arctic LNG 2.
Autor TASR
Moskva 2. júna (TASR) - Export ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) vzrástol od začiatku roka o viac než desatinu na vyše 14 miliónov ton. Prispelo k tomu zvýšenie vývozu z projektu Arctic LNG 2. Poukázali na to tento týždeň zverejnené predbežné údaje spoločnosti LSEG, o ktorých informovala agentúra Reuters.
Od začiatku tohto roka do konca mája vyviezlo Rusko celkovo 14,5 milióna ton LNG. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 11,5 %.
Výrazne sa pod to podpísal vývoj v máji, v ktorom sa export ruského skvapalneného plynu zvýšil medziročne o 23 % a dosiahol 3,12 milióna ton. To je podľa LSEG najvyšší mesačný objem vývozu LNG z Ruska od decembra 2023, v ktorom Ruská federácia vyviezla rekordný objem LNG na úrovni 3,2 milióna ton.
Dodávky plynu z projektu Arctic LNG 2 dosiahli za päť mesiacov tohto roka 1,4 milióna ton. Projekt spustili do prevádzky v decembri 2023, avšak pre americké sankcie vyviezlo Rusko prvý objem LNG z tohto projektu až v auguste minulého roka, konkrétne pre zákazníkov v Číne.
Údaje LSEG zároveň ukázali, že čo sa týka vývozu ruského LNG do Európy, za prvých päť mesiacov tohto roka vzrástol medziročne o 16,7 % na 7,7 milióna ton. V máji doviezli európske krajiny z Ruska 1,36 milióna ton LNG oproti 1,28 milióna ton v máji 2025.
Najväčšou mierou sa pod vývoz ruského LNG za obdobie od januára do konca mája podpísal projekt firmy Novatek na severozápade Sibíri Yamal LNG. Export z tohto projektu vzrástol medziročne o 1,2 % na 8,4 milióna ton. Na Áziu orientovaný projekt Sachalin-2, ktorý kontroluje Gazprom, vyviezol za päť mesiacov roka 4,7 milióna ton LNG. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 4,6 milióna ton.
