Moskva 26. novembra (TASR) - Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy je v utorok stabilný, zatiaľ čo nominácie na dodávky do Rakúska zo Slovenska vyskočili o 21 %. Ukázali to v utorok údaje ruského plynárenského giganta Gazprom a prevádzkovateľa prepravnej sústavy Eustream. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nominácie, teda požiadavky na toky zemného plynu do Rakúska, sa síce zvýšili, ale zostali pod úrovňou zaznamenanou predtým, ako Gazprom 16. novembra zastavil priamy export komodity do Rakúska. Dôvodom je spor o platby a dodávky.



Spoločnosť OMV 13. novembra oznámila, že vyhrala arbitrážny súd v Nemecku proti Gazpromu o 230 miliónov eur v súvislosti s nepravidelnými dodávkami plynu pre jej nemeckú divíziu. V snahe získať toto odškodné, OMV "zabavila" októbrové dodávky plynu v hodnote 230 miliónov eur. Gazprom to označil za nezaplatenie a zastavil export do Rakúska.



Napriek tomu, že Gazprom už priamo nedodáva plyn pre OMV, celkové toky do Európy cez Ukrajinu zostali stabilné, pretože iní kupujúci žiadali viac plynu.



Gazprom uviedol, že v utorok pošle do Európy cez Ukrajinu 42,2 milióna kubických metrov (m3) plynu. To je len mierne zvýšenie oproti 42 miliónom m3 v pondelok (25. 11.).



Nominácie na toky do Rakúska zo Slovenska boli v utorok o 21 % vyššie ako v predchádzajúci deň, čím sa vrátili na úrovne z minulého týždňa, zatiaľ čo nominácie pre Českú republiku zo Slovenska vzrástli o približne 8 %, ukázali údaje Eustreamu.



Nominácie na Slovensko z Ukrajiny boli stabilné, ukázali dáta.