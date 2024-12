Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy je naďalej stabilný

Moskva 11. decembra (TASR) - Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy zostal aj v stredu stabilný. Ukázali to údaje Kremľom kontrolovaného energetického koncernu Gazprom a európskeho prevádzkovateľa siete plynovodov Eustream. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko v polovici novembra zastavilo export plynu pre rakúsku spoločnosť OMV pre zmluvný spor súvisiaci s nepravidelnými dodávkami plynu pre jej nemeckú divíziu. OMV v snahe získať prisúdené odškodné vo výške 230 miliónov eur nezaplatila rovnakú sumu za októbrové dodávky plynu.



Napriek zastaveniu exportu do Rakúska zostal celkový vývoz ruského plynu cez Ukrajinu stabilný, keďže doň vstúpili ďalší kupujúci.



Rusko vyváža plyn aj do Turecka a odtiaľ ďalej do Európy cez plynovod TurkStream na dne Čierneho mora.



Gazprom uviedol, že v stredu pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna kubických metrov (m3) plynu, čo je rovnaký objem ako v predchádzajúcich dňoch.



Nominácie na toky zemného plynu na Slovensko z Ukrajiny boli v stredu oproti utorku (10. 12.) o niečo nižšie, ale v súlade s predchádzajúcimi objemami, ukázali údaje Eustream.



Nominácie na toky zo Slovenska do Rakúska a do Česka boli tiež podobné ako v uplynulých dňoch.