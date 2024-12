Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy je vo štvrtok stabilný

Moskva 12. decembra (TASR) - Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy je aj vo štvrtok stabilný. Ukázali to údaje ruského Gazpromu a európskeho prevádzkovateľa siete plynovodov Eustream deň po tom, ako rakúska OMV oznámila, že ukončila svoju dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu s ruským štátnym koncernom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkový vývoz plynu z Ruska cez Ukrajinu zostal stabilný napriek zastaveniu dodávok Gazpromu pre OMV v polovici novembra v dôsledku zmluvného sporu, keďže sa do nákupov zapojili ďalší kupujúci. Do Rakúska však aj naďalej prúdi ruský plyn potrubím zo Slovenska, aj keď v nižších objemoch.



Gazprom uviedol, že vo štvrtok pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna kubických metrov (m3), čo je rovnaký objem ako v predchádzajúcom dni.



Nominácie na prietoky do Rakúska zo Slovenska a do Česka zo Slovenska vo štvrtok boli podobné ako v uplynulých dňoch, ukázali údaje prevádzkovateľa prenosovej sústavy Eustream.



Nominácie na toky zemného plynu na Slovensko z Ukrajiny boli tiež v súlade s nedávnymi objemami.