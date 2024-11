Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu pokračuje aj po zastavení dodávok

Moskva 16. novembra (TASR) - Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy je stabilný aj napriek zastaveniu dodávok do Rakúska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský koncern Gazprom uviedol, že v sobotu pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna metrov kubických (m3) plynu, čo je rovnaký objem ako uplynulý piatok, aj napriek tomu, že sa očakáva zastavenie dodávok plynu do Rakúska z dôvodu zmluvného sporu s OMV.



Ruská tlačová agentúra Interfax citovala údaje európskych prevádzkovateľov plynovodov, podľa ktorých bol export plynu z Ruska cez Ukrajinu stabilný, rakúska spoločnosť OMV však nebola medzi príjemcami plynu.



Na OMV zvyčajne pripadá približne 40 % z objemu vývozu ruského plynu, ktorý sa prepravuje plynovodmi cez Ukrajinu, čo predstavuje približne 17 miliónov m3 denne. Aktuálne nie je jasné, či a kam boli tieto toky presmerované.



Rusko v piatok oznámilo Rakúsku, že od 6.00 h SEČ v sobotu zastaví dodávky plynu cez Ukrajinu. Dodávky cez Ukrajinu by sa mali skončiť na konci tohto roka. Dovtedy je totiž platná päťročná dohoda Ruska s Ukrajinou. Kyjev opakovane potvrdil, že ju už nepredĺži vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt.



Zastavenie dodávok ruského plynu do Rakúska, ktoré bolo hlavným príjemcom plynu cez Ukrajinu, znamená, že Rusko bude teraz dodávať významné objemy plynu spomedzi európskych krajín už len do Maďarska a na Slovensko, v prípade Maďarska cez plynovod vedúci prevažne cez Turecko.



Rusko pred začiatkom invázie na Ukrajinu pokrývalo 40 % spotreby plynu v Európskej únii. Rusko podľa údajov agentúry Reuters v roku 2023 dodalo cez Ukrajinu približne 15 miliárd m3 plynu, čo bolo približne len 8 % v porovnaní s maximami dodávok do Európy cez rôzne trasy v rokoch 2018 - 2019.