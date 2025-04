Vývoz ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástol v 1. štvrťroku

Moskva 1. apríla (TASR) - Rusko zvýšilo vývoz plynu do Európy cez plynovod TurkStream v januári až marci 2025 medziročne o 16 % na 4,51 miliardy metrov kubických (m3). Ukázali to údaje Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Podľa najnovších údajov sa export ruského plynu do Európy v marci 2025 medzimesačne znížil o 9,5 % a medziročne o 1,9 % na 1,4 miliardy m3. Ide o minimálnu hodnotu dodávok za jeden mesiac od júna minulého roka.



Priemerné vyťaženie plynovodu TurkStream v európskom smere bolo v marci 45 miliónov m3, čo bolo o 1,9 % menej ako pred rokom, v marci 2024, a o 18,4 % menej ako vo februári.



Plynovod TurkStream, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, má kapacitu 31,5 miliardy m3 a zásobuje krajiny južnej a juhovýchodnej Európy. Je to posledná aktívna trasa pre dodávky ruského plynu do Európy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu.



TASS s odvolaním sa na ENTSOG uviedla, že dodávky cez plynovod TurkStream do Európy v minulom roku vzrástli o 23 % na 16,7 miliardy m3 a z tohto objemu išlo do Maďarska rekordných 8,6 miliardy m3.



TASS v separátnej správe v pondelok (31. 3.) uviedla s odvolaním sa na údaje Gas Infrastructure Europe (GIE), že objem plynu v európskych zásobníkoch do konca marca klesol na 33,69 %, čo je o 11,43 percentuálneho bodu menej ako päťročný priemer k tomuto dátumu.



Pred rokom, 31. marca 2024, dosahovali rezervy v zásobníkoch 58,44 % kapacity, čo bol rekord všetkých čias.



Súčasná vykurovacia sezóna v Európe sa však začala 29. októbra 2024, o 10 dní skôr ako v predchádzajúcom jesenno-zimnom období a počasie bolo chladnejšie, čo viedlo k vyššej spotrebe.



Očakáva sa, že tento týždeň v Európe zostane relatívne teplý, aj keď cez víkend môžu v centrálnej časti regiónu nastať nižšie teploty. Podiel výroby veternej energie na výrobe elektriny v Európskej únii (EÚ) bol vo februári v priemere 13 % a v marci 17 %.