Vývoz ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástol o vyše 7 %

Moskva 1. júla (TASR) - Rusko v prvom polroku zvýšilo vývoz plynu do Európy prostredníctvom plynovodu TurkStream o 7,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 na 8,3 miliardy kubických metrov (m3). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG).



V júni sa vývoz ruského plynu do Európy touto trasou v porovnaní s májom znížil o 21 % na 1,13 miliardy m3. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka klesol o 4 %. Pokles odráža každoročné plánované preventívne údržbové práce, uviedla agentúra TASS.



Plynovod TurkStream s kapacitou 31,5 miliardy m3, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. K dnešnému dňu zostáva poslednou aktívnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európy po ukončení tranzitu cez Ukrajinu. Agentúra TASS predtým s odvolaním sa na údaje ENTSOG informovala, že dodávky cez plynovod TurkStream do Európy v roku 2024 vzrástli o 23 % na 16,7 miliardy m3. Z tohto objemu smerovalo rekordných 8,6 miliardy m3 do Maďarska.