Vývoz ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástol o vyše tretinu

Moskva 1. augusta (TASR) - Ruské dodávky plynu do Európy prostredníctvom podmorského plynovodu TurkStream vzrástli v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac než tretinu. Pod výrazný rast sa podpísal fakt, že v júni bol vývoz pre údržbu obmedzený. Zvýšil sa však aj vývoz v medziročnom porovnaní, a to o takmer 5 %. Uviedla to v piatok agentúra Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov.



Plynovod TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn po dne Čierneho mora, je po ukončení tranzitu cez Ukrajinu poslednou potrubnou trasou na dodávky suroviny z Ruska do Európy. Na základe údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog sa objem dodávok ruského plynu touto trasu zvýšil v júli medzimesačne o 37 % na 51,5 milióna kubických metrov (m3). V porovnaní s júlom minulého roka dodávky vzrástli o 4,7 %.



Za sedem mesiacov tohto roka dosiahli ruské dodávky plynu do Európy prostredníctvom plynovodu TurkStream zhruba 9,93 miliardy m3 a oproti obdobiu január - júl 2024 sa tak mierne zvýšili. Za rovnaké obdobie minulého roka predstavovali dodávky ruského plynu cez túto trasu 9,3 miliardy m3.



Celkovo však objem dodávok ruského plynu do Európy prostredníctvom plynovodov za prvých sedem mesiacov roka medziročne prudko klesol, keďže v minulom roku vyvážalo Rusko ešte aj cez plynovod prechádzajúci územím Ukrajiny. Na porovnanie, od januára do konca júla 2024 dosiahol objem dodávok ruského plynu do Európy 18,3 miliardy m3.



V roku 2022, keď sa začala vojna Ukrajine, vyviezlo Rusko do Európy podľa skorších údajov Gazpromu a výpočtov agentúry Reuters rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. V ďalšom roku sa dodávky prepadli o 55,6 % na 28,3 miliardy m3, v roku 2024 sa však objem vývozu mierne zotavil na približne 32 miliárd m3. Na porovnanie, v období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 miliárd do 180 miliárd m3.